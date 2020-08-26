Тюменская таможня пресекла ввоз 100 кг контрафактных телефонов

15:06 26 августа 2020
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Фото: pixabay.com

Попытку незаконного ввоза контрафактных телефонов пресекли тюменские таможенники на границе с Республикой Казахстан. При досмотре грузовой "Газели" они обнаружили 238 мобильных телефонов торговых марок Samsung и Huawei, а также 480 чехлов для мобильных телефонов.

Более 100 килограммов контрафактных товаров перевозились из Петропавловска в Екатеринбург для дальнейшей реализации.

"Телефоны и чехлы перемещались известной транспортно-логистической компанией. Ущерб правообладателям составил около 9,5 миллионов рублей", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Александр Решетников

Собранные материалы переданы в полицию.

Теги: контрафакт , таможня
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