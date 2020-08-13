700 детей микрорайона Плеханово пойдут в новые детсады в 2021 году

В тюменском микрорайоне Плеханово в 2021 году откроются два дошкольных образовательных учреждения. Каждый детсад рассчитан на 350 мест, в том числе для детей ясельного возраста.

Возведение первого дошкольного учреждения, работы на котором были приостановлены в целях предотвращения распространения коронавируса, возобновлены в апреле, ведутся по графику. На объекте закончен монтаж коробки здания, выполнены работы по устройству перегородок.

На строительном участке второго детского сада закончены работы по устройству ростверков фундамента, ведется монтаж железобетонных конструкций.

Социальные объекты строятся по наказам жителей города Тюмени в рамках национального проекта "Демография". Их ввод в эксплуатацию позволит многим семьям решить проблему с устройством детей в детсад. Помимо групп, в будущих зданиях предусмотрены кабинеты для занятия детским творчеством, спортивные и музыкальные залы, отмечает депутат Тюменской городской думы Алексей Рагозин.