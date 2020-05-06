В Тюмени завершился отопительный сезон

10:49 06 мая 2020
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В связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха, а также учитывая прогноз погоды на предстоящий период, администрация города решила с 6 мая завершить отопительный период  2019 – 2020 годов.

Отключение отопления будет проходить поэтапно.

Информация о ремонтах на объектах теплосетевого комплекса города, запланированных в рамках подготовки к следующему отопительному периоду, и сроках их проведения будет размещена на сайте АО "УСТЭК"сообщает департамент городского хозяйства.

Теги: администрация Тюмени , отопление
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