В Тюмени завершился отопительный сезон

В связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха, а также учитывая прогноз погоды на предстоящий период, администрация города решила с 6 мая завершить отопительный период 2019 – 2020 годов.

Отключение отопления будет проходить поэтапно.

Информация о ремонтах на объектах теплосетевого комплекса города, запланированных в рамках подготовки к следующему отопительному периоду, и сроках их проведения будет размещена на сайте АО "УСТЭК", сообщает департамент городского хозяйства.