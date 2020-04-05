Безработным тюменцам помогают стать предпринимателями

Более 250 безработных в Тюменской области смогли открыть свое дело в 2019 году в рамках региональной программы самозанятости. Стать начинающими предпринимателями им предложили специалисты центров занятости.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, участники программы чаще всего принимали решение открыть салон красоты или парикмахерскую, начинали производство различных изделий – верхней одежды, аксессуаров, металлических и деревянных изделий, продуктов питания и т.д., или же открывали розничную торговлю.

Программа предполагает оказание финансовой помощи при государственной регистрации - не более 192 000 рублей. Специалисты центра занятости ведут индивидуальное сопровождение предпринимателей. В течение двух лет проверяют, на что потрачены выделенные средства, насколько успешно работает бизнес и требуется ли помощь. После этого предприниматели также могут получить помощь центра занятости населения по развитию бизнеса, а также в подборе сотрудников.

Информацию об участии в программе можно получить в центрах занятости населения по месту проживания. Контакты центров опубликованы на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.