В пяти муниципалитетах Тюменской области обновят инфраструктуру по сбору бытового мусора

Инфраструктура системы обращения с отходами обновится весной в Ишиме, Тюменском, Ярковском, Сладковском и Сорокинском районах. Туда отправят новые мусоровозы, старые баки поэтапно заменят более вместительными и эстетичными евроконтейнерами, где необходимо - оборудуют специальные площадки.

Особо заметными улучшения будут в Ярковском районе, где контейнеров до этого вообще не было, люди собирали мусор в мешки.

"Большая кампания по замене, обновлению, а где-то и созданию инфраструктуры системы обращения с отходами состоится на этих территориях весной", – сообщила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Сотрудники "Тюменского экологического объединения" просят жителей региона не торопиться пользоваться не до конца оборудованными контейнерными площадками. Прежде, чем включить их в маршруты спецтехники, необходимо обеспечить подъезд к площадкам и ввести новые места сбора отходов в эксплуатацию.