На тюменской таможне в 4 раза выросло число выявленного контрафакта

Фото: Тюменская таможня

Тюменская таможня подвела итоги работы в 2019 году. Это был первый полный год функционирования в статусе таможни фактического контроля, он совпал с периодом объединения Тюменской, Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой таможен, пояснил начальник таможни Борис Яськов.

Практически в 4 раза увеличилось количество выявленных и задержанных контрафактных товаров — с 80 тыс. до 288 тыс. единиц. По оценкам представителей правообладателей товарных знаков, причиненный ущерб составил около 480 млн рублей.

По решению суда на полигоне твердых бытовых отходов города Кургана впервые уничтожено путем сожжения 7,5 тысяч единиц контрафактной одежды, предотвращен экономический ущерб на сумму более 60 млн рублей.