Жители Тюменской области начали регистрироваться в налоговой как самозанятые

Самозанятые жители Тюменской области начали регистрироваться в налоговой. Такая возможность появилась с 1 января 2020 года. К новому налоговому режиму присматриваются многие предприниматели.

Условия для регистрации как самозанятый – отсутствие наемного персонала и работодателя и не более 2,4 миллиона рублей годового дохода. "Я нахожусь в декретном отпуске и подрабатываю тем, что делаю маникюр. Зарегистрировать индивидуальное предпринимательство не решалась – там и отчетность, и страховые взносы. Вот теперь со спокойной совестью буду заниматься любимым делом. Я консультировалась с юристом и теперь знаю, что моя основная работа менеджером в салоне связи не помешает мне быть самозанятой", - поделилась тюменка Мария Захарова.

"У меня ИП оказывает информационные услуги студентам. Наемных работников нет. Я посчитала, что мне выгоднее зарегистрироваться как самозанятая, чем быть предпринимателем. Уплачивать или нет страховые взносы – я решаю сама, обязанности такой у меня теперь нет. Кроме того, меня привлекли низкая ставка и полное отсутствие отчетности. Все делается автоматически в мобильном приложении", - рассказала Вера Прохорова.

В УФНС по Тюменской области сообщили, что первые итоги о численности зарегистрировавшихся в регионе самозанятых будут доступны после 15 января 2020 года.