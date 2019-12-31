Конкурс "Тюменская марка" помогает развивать местный бизнес

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Тюменские предприниматели поделились впечатлениями и результатами от участия в конкурсе "Тюменская марка" на встрече с главой города Русланом Кухаруком. Руководители компаний отмечают, что получили прирост клиентов.

В качестве примера руководитель одной из кампаний, оказывающей консультативные и юридические услуги, рассказала, что после выставки к ним на семинары пришло в три раза больше людей. При этом десятки человек задумались о том, чтобы стать индивидуальными предпринимателями.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, в 2018 – 2019 гг. субсидии предоставлены 29 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах промышленного производства, полиграфии, архитектуры и инженерных изысканий, производства пищевых продуктов и здравоохранения на общую сумму 5 500 тыс. рублей.

В 2018 году прирост по уплате налогов получателями финансовой поддержки составил 27 753 тыс. рублей, что в пять раз превышает затраты бюджета города на мероприятие по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, у получателей субсидии в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились, доход, средняя заработная плата и численность работников.

Растет и число участников конкурса "Тюменская марка". В 2019 году заявки подали 80 предпринимателей в семи номинациях. Лидеры получили право использовать логотип победителя конкурса и возможность получить субсидию в 2020 году.