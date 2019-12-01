Тюменцы могут вернуть деньги за недополученное тепло

Если в квартире зимой недостаточно тепло, а батареи греют слабо, тюменцам следует обратиться в управляющую компанию, а затем – в компанию "УСТЭК". При предоставлении услуги по отоплению в неполном объеме будет произведен перерасчет.

Как рассказал начальник абонентской службы компании "УСТЭК" Антона Бондаренко, есть госстандарт, в котором прописана нормативная температура в жилых домах. Так, в комнатах должно быть не ниже 18 °С, а в ванной – не ниже 25 °С. Отклонения в нижнюю сторону допустимы только в ночное время (с полуночи до 5 утра), но не более чем на 3 °С. Верхний предел температуры по СанПиН для жилой комнаты - 24 °С.

Если показатели ниже, следует сначала обратиться в управляющую компанию. Если вопрос не удалось урегилировать или отопление отключено полностью, можно позвонить в компанию "УСТЭК" по телефонам: 38-62-00 (контактный центр) или 38-61-55 (диспетчерская). На официальном сайте "УСТЭК" в разделе "Ограничение подачи тепловой энергии в г. Тюмени" можно по адресу узнать причину и длительность отключения. С жалобами на отопление также можно обращаться в Единый центр оперативного реагирования города Тюмени по тел. 45-15-20.

На предоставление услуги отопление в неполном объеме можно требовать перерасчета. Начальник отдела продаж компании "УСТЭК" Наталья Соловьева пояснила: если дом оборудован общедомовым прибором учета, то перерасчет за временное отсутствие тепловой энергии или недостаточные параметры теплоснабжения не выполняется, прибор все фиксирует. Если такого прибора нет, то перерасчет может быть произведен на основании акта проверки качества услуг, подписанного сотрудником абонентской службы АО "УСТЭК". Проверка и составление акта осуществляются в согласованное с потребителем время. Акт проверки составляется в двух экземплярах: один потребителю, второй - в управление сбыта для корректировки начислений, пишет "АиФ - Западная Сибирь".