МегаФон может создавать городам России "цифровых двойников"

МегаФон

В рамках ПМЭФ МегаФон продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – "Цифровой двойник". Она объединяет информацию из разных источников с целью грамотного планирования городской жизни и управления муниципалитетами.

Пилотной зоной для реализации подобных проектов был выбран город Кронштадт.

МегаФон за счет собственных инвестиций оценил приоритетные направления и внедрение комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на других территориях.

Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности и определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.

"Цифровой двойник – комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, – рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. – В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500, которую можно использовать для градостроительных целей, планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС".

"Цифровой двойник" – это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет данные об экологии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования – от фото и видео информации до текстовых документов. Платформа поможет увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.

"Двойник" поможет встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа. 3D-модель позволит оценить востребованность и загруженность будущего объекта, провести голосование и вместе с жителями решить, строить или нет, в целом создавая комфортную городскую среду.