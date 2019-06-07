Компания "Золотые луга" инвестирует до 100 млн рублей в год на оптимизацию производства

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания по производству молочной продукции "Золотые луга" за три года направила около 650 млн рублей инвестиций на оптимизацию расходов, повышение производительности и внедрение новых технологий в производство. Благодаря усовершенствованию бизнес-процессов объем переработки молока в год достиг 85 тыс. тонн, а объем продаж вырос на 17%.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. В течение последних трех лет компания усиленными темпами внедряет новые технологии не только на производстве, но и в бизнес-процессах. При этом 80% инвестиций на эти цели – собственные средства, и лишь 20% - государственная поддержка.

Предприятие одно из первых автоматизировало транспортную логистику и диспетчерскую службу. Например, если раньше температура в холодильниках грузовых машин контролировалась через диспетчеров, то теперь в каждом автомобиле перед глазами водителя установлен датчик, который позволяет следить за показателями в режиме реального времени, не допуская переохлаждения и нагрева продукции. Четкий контроль температурного режима ведется и в складских помещениях. В случае нарушений незамедлительно приходит смс-оповещение. Благодаря этому продукт поступает в точку продажи нужной температуры – а значит, он не прокиснет раньше времени и сохранит свои вкусовые и питательные свойства на протяжении указанного срока хранения.

"Вся цепочка перемещения продукции закольцована: склады, фуры, филиалы, точки продаж. В случае претензии мы можем проследить весь процесс перемещения продукта, узнать температуру хранения на каждом этапе и найти причину, чтобы устранить ее. Уже сейчас количество претензий от потребителей по причине "не выдержан срок" снизилось до нуля. Кроме того, готовится к запуску мобильное приложение для водителей, которое позволит в случае необходимости оперативно связаться с торговой точкой или диспетчером, а торговому клиенту будет доступна информация о местонахождении груза", - рассказала генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Внедрение WMS-системы в складской логистике позволило сократить количество складов-терминалов с 11 до трех на 10 филиалов предприятия. При этом просроки склада сократились в 3,5 раза, а производительность труда возросла на 53%. Использование системы обеспечивает оперативный контроль готовности продукции под отгрузку – то есть сама следит за остатками товара по датам и затем комплектует в зависимости от условий, прописанных покупателем.

Оптимизация энергозатрат дала существенный эффект как для экономики компании, так и в сфере природосбережения. Благодаря внедрению новых технологий удалось добиться существенной экономии электроэнергии по потребления газа.

С конца 2018 года "Золоте луга" использует новую систему аналитики по продажам, которая позволяет видеть не только собственную динамику отгрузок, но и иметь представление о конкурентах, их ценообразовании, ассортименте и наполняемости торговых полок. Основываясь на получаемых данных, компания проводит точечные акции и рекламные кампании, которые дают рост продаж до 17%.

"Многие работы мы перевели на аутсорсинг – бухгалтерию, подбор кадров, IT-службу. Такой подход дает возможность найти надежных партнеров, которые усиливают компанию, предлагают эффективные технологии и подходы для оптимизации расходов и повышения качества выполняемых задач. За последние десять лет за счет оптимизации количество сотрудников на предприятии сократилось практически вдвое, но при этом возросла мотивация и сформирована объективная система заработной платы", - отметила руководитель предприятия.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Вся молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции.