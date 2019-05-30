Тюменские общественники выступают за четкие правила игры на рынке обращения с ТКО

Тюменские общественники подготовили предложения по изменению законодательства в части обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

"Существует немало лакун в федеральном законодательстве по обращению с ТКО. Как всегда бывает в таких обстоятельствах, нормы можно трактовать по-разному, - говорит руководитель тюменского общественного совета партийного проекта "Чистая страна" Елена Острягина. - В частности, четко и однозначно не определён круг лиц, в обязанности которых входит приобретение и содержание мусорных контейнеров".

Спорный момент возникает между региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и юридическими лицами.

"С одной стороны, даётся много полномочий ТЭО, с другой - закрепляются определенные обязанности по обустройству контейнерной площадки перед теми же предпринимателями. Мы предлагаем федеральным властям определить четкий перечень ответственных, чтобы никто не перекладывал функции друг на друга, и самое главное - необходимо определить источники финансирования", - отмечает Елена Острягина.