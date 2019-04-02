В частном секторе Ишима установят 110 новых контейнеров под мусор

Фото из архива teo.ecotko.ru

В течение апреля в Ишиме установят 110 новых евроконтейнеров. Большую часть емкостей для сбора твердых коммунальных отходов установят в Залинейке. Точечно они появятся в Серебрянке и Желяковке. Также решен вопрос поставки в Ишим мусоровозов с задней загрузкой.

на совещании по сбору и утилизации ТКО с руководителями коммунальной сферы и ООО "ТЭО" глава города Федор Шишкин поручил коммунальщикам подготовить адресные планы для размещения контейнеров, скорректировать графики их очистки. Муниципальной инспекции рекомендовано активнее наказывать за плохую работу тех, кто занимается вывозом мусора и очисткой контейнерных площадок, сообщили в администрации города.

"Мусорная реформа" реализуется уже три месяца. При этом остается ряд нерешенных вопросов и недочетов, которые необходимо исправлять в кратчайшие сроки. Участникам процесса по сбору, вывозу и транспортировке ТКО нужно находить компромиссные решения для того, чтобы в городе было чисто", - подчеркнул Федор Шишкин.

Администрация города обратилась в департамент недропользования и экологии Тюменской области с просьбой о выделении денег на строительство 258 контейнерных площадок. При успешном разрешении вопроса работы по их оборудованию начнутся этим летом.