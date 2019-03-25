Тюменское экологическое объединение продало все пробные партии вторсырья

Фото Татьяны Тихоновой

Семь наименований малых партий сырья (14 лотов), которые были выставлены на продажу "Тюменским экологическим объединением", купили компании из Тюменской и Свердловской областей.

Бизнесу предлагались три вида пленки, полиэтилен, полипропилен, черный металлолом и картон. Небольшие по объему партии переработчики взяли на пробу, чтобы оценить качество сырья и его соответствие нуждам предприятий.

В основном аукционе, заявки на который принимаются до конца марта, компаниям предлагается 12 видов вторсырья, отобранного на Тюменском мусоросортировочном заводе. Регоператор предлагает компаниям-переработчикам алюминиевую банку, картон, различную пленку, пластики низкого давления, черный металлолом и стеклобой.

Доходы от реализации вторсырья, которое было отобрано на заводе и реализовано через конкурсные процедуры, будут учтены в тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами в следующем периоде тарифного регулирования, напоминают в ТЭО.