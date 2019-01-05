В Тюменской области внедряют новую систему обращения с отходами

Новая система обращения с твердыми бытовыми отходами в Тюмени позволит вывести "мусорные потоки" из тени, правильно организовать их размещение и обезвреживание. Об этом заявил Константин Фрумкин, генеральный директор компании "Тюменское экологическое объединение" - единого регионального оператора, отвечающего за сбор, вывоз и захоронение ТКО.

В Тюмени для сбора твердых коммунальных отходов ежедневно на линии выезжают около 70 единиц техники. Только в областной столице 8 тыс. контейнерных площадок. Отходы вывозят в соответствии с графиком, перевозчики идут по маршруту, выполняя в среднем в сутки от двух до четырех рейсов. И если раньше ТКО мусоровозы везли на полигоны, то сейчас на мусоросортировочный завод.

Изменились и условия оплаты: по новой схеме перевозчик получит оплату только за то количество мусора, которое он привез на завод или полигон после фактического взвешивания.

Кроме того, по условиям контракта мусоровозы оборудованы системой спутниковой навигации. Благодаря этому региональный оператор в режиме реального времени может контролировать перемещения транспорта.

По словам Фрумкина, такой механизм работы позволит в течение нескольких лет избавиться от стихийных свалок.

В зону обслуживания единого регионального оператора входит вся территория юга Тюменской области с численностью населения более 1,5 млн человек. Эта же компания реализует концессионный проект в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – мусоросортировочных заводов. В Тюмени завод уже введен в эксплуатацию, на полную мощность он выйдет в первом квартале 2019 года.

Ультрасовременное оборудование, установленное на заводе, дает возможность анализировать поступающие отходы как по типу, так и по цвету. Благодаря этому удастся разделить материалы на требуемые группы с высокой степенью точности.

В автоматическом режиме с использованием оптических и баллистических сканеров можно отсортировать больше 25 видов фракций и упаковать их в плотные брикеты-кубы, удобные для перевозки и реализации. Отсортировывать таким образом можно различные виды пластика, картон, бумагу, железо, алюминий и другие компоненты.

Завод будет обслуживать жителей Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и близлежащих районов. Максимальная проектная мощность составляет 90 тонн отходов в час.

В 2019 году в рамках концессионного соглашения появятся еще два объекта по обработке отходов – в Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. По оценкам специалистов, мощностей этих заводов хватит на то, чтобы сортировать отходы со всего региона.

При обнаружении стихийной свалки коммунальных отходов региональный оператор будет искать собственника земельного участка, на котором незаконно свалили мусор, и заставлять навести порядок. Если собственник ничего не сделает, оператор самостоятельно уберет мусор, а затем выставит счет за оказанную услугу.

Сообщить о проблемах с вывозом ТКО, подать заявку на вывоз мусора, а также обратиться по любым вопросам, связанным с деятельностью возчиков, можно в диспетчерскую оператора по телефону 8-800-250-73-26. Звонки принимаются ежедневно с 7:00 до 23:00. Также направить обращение можно по электронной почте ro@ekoteo.ru.