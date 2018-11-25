В Уватском районе внедряют новую схему утилизации отходов

Новая схема утилизации твердых коммунальных отходов заработает в Уватском районе с 1 января 2019 года. Со следующего года полномочия по обращению с отходами перейдут региону для более качественной организации этой деятельности.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, по новой схеме твердые коммунальные отходы будут накапливаться на трех площадках: полигонах в Увате, Першино и Демьянском. К 2022 году их планируется реконструировать в мусороперегрузочные станции. После накопления отходы будут перевозиться на ближайший мусороперерабатывающий завод – в Тобольск.

Региональным оператором выступает компания "Тюменское экологическое объединение". Перевозчик отходов от контейнерных площадок до мест временного складирования будет определяться посредством аукциона.

По словам главы районной администрации Сергея Путмина, изменится порядок оплаты работ, вывозить мусор не в отведенные места или нанимать для вывоза иных подрядчиков станет экономически нецелесообразно.

"Оплата перевозчикам мусора будет производиться не за вывоз с контейнерной площадки, а за привоз на место складирования. Такая схема предполагает, что не только дворы и обочины, но и действующие свалки будут очищены от скопившихся отходов. Программа направлена на переработку не менее 80% и захоронение не более 20% отходов", - подчеркнул он.

В переходный период возможны трудности из-за отсутствия квалифицированных подрядчиков, изменения схем расположения контейнерных площадок. Однако в перспективе, считает Сергей Путмин, получится экологический эффект: ликвидация свалок и ежедневный вывоз мусора из контейнеров, пишет ИА "Тюменская линия".