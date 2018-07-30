Тюменский завод "Профмодуль" обновляет оборудование

Тюменский завод "Профмодуль" проводит техническое перевооружение. На предприятие появилось очередное новое оборудование - маркиратор.

Как рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц, это вспомогательное оборудование, которое позволяет подписывать каждую деталь. С помощью этого можно проследить путь детали, знать партию и получить другую полезную информацию, что востребовано среди заказчиков.

"Раньше маркировали при помощи молотка, краска же просто смывалась с течением времени. Например, на нефтяном промысле бывают разные ситуации и важно чётко знать, какой завод изготовил ту или иную деталь. Маркиратор - один из ярких примеров вспомогательного оборудования, который подтверждает наш статус одного из самых современных предприятий Тюменской области", - отметил Клаус Шольц.

Сейчас завод работает с крупными нефтегазовыми компаниями. В приоритете импортозамещение, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.