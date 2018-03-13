На каждого тюменца в среднем приходится две платежные карты

Жителям юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдано 7,7 млн платежных карт, из них 800 тысяч карт российской платежной системы "Мир". На каждого жителя региона приходится в среднем по две платежные карты. Такие данные по состоянию на 1 января 2018 года приводят в Тюменьстате.

В течение 2017 года с применением платежных карт совершено 974 млн операций на сумму более 2,6 трлн рублей. Прирост количества и объема операций относительно данных 2016 года составили 27% и 22% соответственно.

Из общего количества выданных платежных карт более 10% или 820 тысяч штук – кредитные. С их использованием за год было совершено 69 млн операций на сумму свыше 92 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом количество и объем операций возросли на 16%. Кредитными картами в основном оплачивались товары и услуги – 96% от количества сделок. В то же время 16,5 млрд рублей было получено с кредитных карт наличными деньгами, несмотря на взимание дополнительной комиссии за снятие средств.

Сейчас в Тюменской области функционирует более 4,8 тысяч банкоматов, предназначенных для выдачи наличных, в организациях торговли установлено более 82 тысяч электронных терминалов.