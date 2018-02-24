Тюменский завод "Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент выпускаемой продукции

На заводе "Тюменьремдормаш" планируется в течение 2019-2020 годах расширить ассортиментный ряд выпускаемой продукции и наладить производство металлических строительных конструкций, круглых и профильных труб.

Как сообщил директор предприятия Алексей Рагозин, инвестиционная программа подкреплена финансами, обеспечена поддержкой региональных властей, а в Тюменской области сформирован благоприятный деловой климат, поэтому прогнозы по проекту самые оптимистичные.



Первый этап инвестиционного проекта по созданию новых производств был реализован в 2017 году: на предприятии заработал оснащенный самым современным оборудованием цех по резке металла мощностью 150 тонн в смену. Объем инвестиций составил 226 млн рублей. Общий объем господдержки в виде возмещения затрат на уплату первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование в 2016-2017 годах превысил 27,3 млн рублей, пишет ИА "Тюменская линия".



По словам Алексея Рагозина, завод активно участвует в программе энегросбережения, которая реализуется по инициативе правительства Тюменской области при интеллектуальной поддержке компании "Росатом". "Региональное правительство заботится о повышении конкурентоспособности тюменских промышленных предприятий на внутреннем и международном рынках", - подчеркнул руководитель завода.

На предприятии много молодежи, в том числе среди начальников цехов, на новые производства также будут привлечены молодые специалисты, которые имеют высшее образование и прошли обучение у производителей оборудования.