"Стеклотех" планирует сотрудничать с тюменским мусоросортивочным заводом

Завод "Стеклотех" заявил о намерении выстроить партнерские отношения с первым в Тюменской области мусоросортивочным предприятием, чтобы покрыть дефицит стеклобоя, сообщили в пресс-службе губернатора.

"У нас ежедневная потребность в стеклобое десятки тонн. Мы приобретаем это сырье во многих регионах страны, от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Практически нам его везут через всю страну, и, тем не менее, дефицит остается", - отметила генеральный директор завода "Стеклотех" Елена Отсрягина.

С началом работы мусоросортировочного завода на "Стеклотехе" надеются, что ситуацию удастся исправить.