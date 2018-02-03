"Стеклотех" планирует сотрудничать с тюменским мусоросортивочным заводом

Завод "Стеклотех" заявил о намерении выстроить партнерские отношения с первым в Тюменской области мусоросортивочным предприятием, чтобы покрыть дефицит стеклобоя, сообщили в пресс-службе губернатора.
"У нас ежедневная потребность в стеклобое десятки тонн. Мы приобретаем это сырье во многих регионах страны, от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Практически нам его везут через всю страну, и, тем не менее, дефицит остается", - отметила генеральный директор завода "Стеклотех" Елена Отсрягина.
С началом работы мусоросортировочного завода на "Стеклотехе" надеются, что ситуацию удастся исправить.
"Сейчас много говорят о раздельном сборе мусора, безусловно, в этом направлении двигаться надо. Конечно, есть удачные примеры сбора пластиковых бутылок в Тюмени. Но сравнение со стеклотарой здесь не уместны. На сегодня нет ни контейнеров для стекла, ни машин, которые бы сумели его поднять. Поэтому сортировка на специализированном заводе оптимальный выход из ситуации", - считает Елена Острягина.
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