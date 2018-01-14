Фермер Динар Галиев развивает птицеводство в Тюменском районе

Фермер Динар Галиев из Тюменского района активно развивает птицеводство и за счет успехов в этом направлении занялся разведением крупного рогатого скота. Уже сейчас в его хозяйстве содержатся 110 голов КРС и 2 тысячи птицы, на этом он останавливаться не намерен.

Год назад ферма Динара Галиева насчитывала 7 тысяч кур, индюшек, гусей, перепелов и цесарок. За счет реализации птицы фермер гасит кредиты на приобретение скота и закупает корма. За два года планируется откормить до нужного веса в 400 кг более 100 голов представителей породы герефорд и черно-белых.

Глава Тюменского района посетила ферму Динара Галиева, которая находится в деревне Юрты Амандские. По мнению Светланы Ивановой, предприниматель не только хорошо знает свое дело, но и лично выполняет необходимую работу наравне с тремя наемными работниками. Кроме того, у тюменского фермера есть еще одно хозяйство в Богандинском, здесь в 2016 году побывал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

С прошлого года Динар Галиев включился в реализацию проекта по развитию агропромышленного комплекса "Агрофраншиза Тюменского района" по производству и реализации продукции птицеводства. Он объединил вокруг себя 10 ЛПХ, совместными усилиями удается ежемесячно реализовывать 3,5 тонны мяса и 12 тысяч яиц, пишут "АиФ в Западной Сибири".