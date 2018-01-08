Частный сектор в Тюмени могут перевести на альтернативные способы отопления

Администрация Тюмени рассматривает возможности перевода частного сектора на альтернативные способы отопления. Это позволит снабжать дома теплом более эффективно, считает заместитель главы городской администрации Павел Перевалов.

По его словам, снабжение теплом частного сектора с помощью централизованных систем вызывает много вопросов. Во-первых, большинство сетей построены с нарушением всевозможных норм, без проектов, правил, самостроем. Во-вторых, уже сейчас они находятся в плохом состоянии.

" Мы прорабатываем решение, направленное на то, чтобы частный сектор ушел от централизованной системы отопления. Но при этом ни один шаг по отключению не будет сделан, пока не решен вопрос о переводе на иной источник отопления", - подчеркнул Павел Перевалов.



Заместитель главы администрации Тюмени добавил, что в настоящее время специалисты прорабатывают механизмы финансовой и организационной поддержки этой деятельности. Предполагается, что вопрос будет решен в течение последующих пяти лет, пишет ИА "Тюменская линия".