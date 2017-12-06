Большой молочный комплекс строят в Ярковском районе

"Агрофирма "Междуречье" продолжает строительство молочного комплекса в Ярковском районе. После реализации проекта, инвестиции в который составят около миллиарда рублей, здесь будет создано порядка 120 новых рабочих мест.

Комплекс рассчитан на 1800 фуражных коров и на столько же голов молодняка. Животных для комплекса закупают как в России, так и за рубежом (США, Венгрия). Пополняется он и собственным молодняком, полученным от этих коров. В ноябре общее поголовье на предприятии составило уже 3500 голов, уточнили в пресс-службе губернатора области.

"Агрофирма "Междуречье" планирует завершить все строительные работы к третьему кварталу 2018 года. При выходе на полную мощность здесь будут производить 14 тысяч тонн молока в год.