Тюменские НКО получили более 50 млн рублей на конкурсе президентских грантов

По итогам второго в 2017 году конкурса грантов президента РФ 39 некоммерческих организаций из Тюменской области получат 53,3 млн рублей на реализацию своих проектов.

Среди победителей — НКО, работающие в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Голышмановском, Ярковском, Омутинском, Тюменском и Ялуторовском районах. Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 200 тысяч до 7 млн рублей. Так, фонду "Потеряшки" выделили средства на проект по чипированию животных в Тюмени, общественной организации "Ишимское землячество" — на междисциплинарный образовательный проект "Первая школа востоковеда", тюменскому отделению ВОИ на диспетчерскую службу онлайн сурдоперевода, центру "Моя территория" на социальный проект "Шанс", Тюменскому региональному медицинскому обществу — на организацию деятельности медиационного центра для досудебного урегулирования конфликтов между организациями здравоохранения и пациентами.

Как сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, всего в 2017 году по итогам двух конкурсов грантов президента РФ тюменский "третий сектор" привлек в регион на реализацию своих проектов 80,8 млн рублей.

Сейчас в базе СО НКО, размещенной на портале правительства Тюменской области, состоят 546 организаций. Методическую, юридическую и консультационную помощь организациям оказывают специалисты шести областных ресурсных центров, финансовую поддержку в виде грантов и субсидий они получают, принимая участие в федеральных и региональных конкурсах. С начала 2016 года из бюджета Тюменской области НКО на конкурсной основе получили около 40 млн рублей субсидий (по 20 млн в 2016 и в 2017 году). В 2018 году эта сумма превысит 60 млн рублей. По поручению президента России к 2020 году СО НКО будут получать 10% средств областного бюджета, выделяемого на предоставление социальных услуг населению.