В Тюменской области появится диспетчерская служба онлайн сурдоперевода

Проект по созданию в регионе диспетчерской службы онлайн перевода для глухих и слабослышащих людей победил на конкурсе президентских грантов. Служба позволит оперативно получить профессиональный видеоперевод русского жестового языка, заменив неэффективную переписку в блокноте или телефоне.

В сложных жизненных ситуациях, когда необходимо выстроить диалог с врачом, юристом, нотариусом, полицией, специалист учреждения и инвалид по слуху с помощью планшета будут переключаться в режим видеосвязи с профессиональным переводчиком, находящимся в диспетчерской службе. Чтобы подключиться к сурдопереводчику, нужно будет зайти на сайт ТООО ВОИ и нажать на кнопку "Сурдоперевод онлайн".

Авторы проекта из Тюменской организации Всероссийского общества инвалидов отмечают, что в Тюменской области точки по получению услуг удаленного видеоперевода планируется создать в 50 социально-значимых учреждениях и организациях, которые посещают инвалиды по слуху.

Этой бесплатной услугой инвалиды по слуху смогут воспользоваться самостоятельно как с компьютеров, так и с планшетов и смартфонов с подключением к интернету и Skype. Обращаться за помощью к переводчику можно будет в любых ситуациях: на приеме у врача, в аэропорту, в банках, на транспорте или при заказе в кафе.

Оказывать услуги будут два сурдопереводчика с посменным графиком работы. Специалисты учреждений, где будут установлены точки доступа к видеопереводу, пройдут обучение по вопросам использования онлайн-переводчика и особенностям взаимодействия с инвалидами по слуху.

Добавим, что сейчас в Тюменской области проживает около 2500 инвалидов по слуху, из них 1000 человек — в Тюмени.