Тюменка стала победительницей конкурса Google "Вдали от столиц"

Компания Google вместе с Агентством стратегических инициатив объявила результаты всенародного голосования "Вдали от столиц". Проект был создан, чтобы сделать известными тех, кто меняет жизнь регионов к лучшему в самых разных областях — культуре, спорте, технологиях, бизнесе, туризме или социальной сфере. Из более чем 2 тысяч заявок команда экспертов отобрала около 600 проектов, затем звездное жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий. Победителями стали семь участников, за которых в Google Поиске проголосовало больше всего жителей России.

Победителем в категории "Спорт, здоровый образ жизни" стала Любовь Бровко из Тюмени с проектом "Шанс". Он помогает подросткам найти позитивные пути развития через совместное времяпрепровождение со своими наставниками. Спортивные мероприятия помогают ребятам выплеснуть свою энергию, позитивно занять свое время и выбрать то, чем они хотели бы заниматься после школы. Проект "Шанс" проводится в Тюмени второй год. В 2017 участие в нем принимают 46 подростков и 40 наставников. Среди них — представители молодежных сообществ и просто активные жители Тюмени. Вместе они посещают разные занятия, в том числе и спортивные: футбол, волейбол, тренировки по скалолазанию и самообороне, мастер-класс по скейтбордингу от команды SibSub, танцы трех направлений.

Авторы лучших проектов получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google, чтобы найти еще больше возможностей для развития своего дела. Также Google вместе с телекомпанией НТВ снимут небольшие фильмы о каждом из семи проектов-победителей, чтобы о них узнала вся Россия.