Компания "Золотые луга" награждена медалями за качество молочных продуктов на выставке в Челябинске

АО "Золотые луга" получили две золотых и одну серебряную медаль на главной агропромышленной выставке "Агро-2017" в Челябинске. Золотой медалью были награждены молоко и кефир "Золотые луга". Серебряную медаль получило сливочное масло "Золотые луга".

Выставка прошла в августе и собрала около 150 участников из разных городов УрФО. Традиционно здесь был представлен весь спектр продукции сельскохозяйственного производства и предприятий переработки. Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, агропром в Челябинской области становится все более мощным, он демонстрирует постоянную динамику развития и становится значимой частью экономики региона.

"Ежегодно компания "Золотые луга" принимает участие в различных сельскохозяйственных выставках, - прокомментировала генеральный директор компании Евгения Чемеренко. – Челябинск для нас является одним из приоритетных городов, так как в этот регионе мы представлены уже десять лет. Полученные медали в очередной раз подтвердили высокое качество производимой продукции, в котором мы как производители уверены. Вся продукция компании только из лучшего сырья и без вредных добавок. Компания всегда следует своей миссии и предлагает покупателям 11 регионов только качественные и полезные продукты".