В Тюменской области построят инновационную электростанцию

Уникальная инновационная электростанция, аналогов которой нет в России, появится на территории Тюменской области. Она будет обеспечивать энергией автономные нефтяные и газовые месторождения.

Как рассказал генеральный директор "ЭнергоТехСервис" Сергей Козлов, единственное опытное производство таких электростанций находится в США. Специалисты компании изучили этот опыт и с помощью российских представителей General Electric готовы внедрить электростанции для бурения в России.

"Сейчас проходит стадия согласования с учредителями и финальной подготовки бизнес-плана. Архитекторы в Москве уже на 80% завершили проект завода", - отметил Сергей Козлов.

Летом 2017 года компания подаст заявку на конкурс в Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, чтобы претендовать на 2 га площади "Боровского" индустриального парка. Площадка необходима будет новая, с определенными параметрами. Есть условия по помещениям, близость к городу в приоритете. Предварительные переговоры уже ведутся.

Отметим, новое предприятие обеспечит региону около 100 новых рабочих мест, пишет ИА "Тюменская линия".