Бизнес Тюмени работает со скоростью 3 млн электронных писем в сутки

Тюменский бизнес "раскачался" в интернете: по данным связистов в этом году предприниматели региона стали в 1,5 раза чаще загружать данные из глобальной сети. Свыше 66 млн электронных писем в месяц – именно такой объем интернет-трафика потребляют сегодня компании и организации города. Для сравнения: еще год назад этот показатель был на 35% меньше.

Проанализировав данные с базовых станций в рабочие часы, связисты "МегаФона" установили, в каких районах Тюмени наибольшая бизнес-активность. Чаще всего предприниматели пользуются смартфонами и планшетами в центральном районе города: именно здесь корпоративные клиенты оператора совершают более 40% от общего объема звонков и скачивают свыше половины интернет-трафика.

Вторую строчку заняли бизнесмены из Заречных микрорайонов, на них приходится четверть всех исходящих звонков в сети "МегаФон" и 20% передачи данных. Третье место за Восточными микрорайонами, с долей в 15% от общего объема трафика оператора.

"Бизнес-потоки в городе меняются очень динамично, и это влияет на мобильную активность наших клиентов. Заречный район еще год назад не попадал даже в ТОП-5 деловых кварталов Тюмени, а сегодня он уже второй по интернет-потреблению. Но, независимо от района, где вы ведете бизнес, минуты, смс и гигабайты – незаменимые помощники в работе. Составляйте свой набор услуг с тарифами "Корпоративный безлимит"", –порекомендовала руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" в Тюмени Анастасия Васильева.

"Интернет всегда под рукой. Рабочий процесс идет даже,когда нахожусь в дороге: разговариваю с партнером с помощью гарнитуры и параллельно отправляю со смартфона срочное письмо. Точки продаж моей компании находятся по всему городу, поэтому покупка смартфона с поддержкой сети 4G сэкономила мне, как минимум, три рабочих часа в день", - рассказал корпоративный клиент "МегаФона", владелец сети хот-договых в Тюмени "Oh, mydog!" Фёдор Залевский.