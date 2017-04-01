Ольга Невская: как превратить Тюмень в Париж?

10:00 01 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Может ли город на Туре быть столь же вдохновляющим, как город на Сене? Или обречен на роль столицы шаурмы деревень? Или же здесь можно устроить отдельный Париж в отдельно взятом доме? Об этом мы поговорим с поклонницей всемирно известного дизайнера Филиппа Старка.

Когда в наш город в последний раз приезжало одно из двух главных светил российской городской социологии Святослав Мурунов, из его выступления более всего запомнилась фраза о том, что городское пространство лучше всего чувствуют художники. Поэтому за идеями (а еще лучше за разработкой городской стратегии) надо идти к ним. Мы шли-шли и дошли наконец до Ольги Невской. Ольга более десяти лет трудится в дизайне жилых помещений: проектирует частные дома, создает дизайн квартир. Ее любимым городом является Париж, там она напитывается идеями, а воплощает их в Тюмени.

- Ольга, какая самая главная черта отличает Тюмень от Парижа?

- С точки зрения дизайнера, главное отличие – это стилевой разнобой. У нас в городе есть здания с красивыми фасадами. Но эти здания красивы по отдельности. А если представить не отдельные объекты, а улицу в целом, то получается очень эклектичная картина. Рядом могут оказаться и высотные дома на 16 этажей, и "хрущевки", и частные домики – опять же, от коттеджей до старых крестьянских избушек. В то время как в столице Франции улицы выстроены в едином стиле, поэтому город оставляет целостное впечатление. Достаточно произнести "Париж", и в мозгу всплывает четкая ассоциация.

На снимке: Тюмень, улица Военная.

На снимке: Париж, VII округ. Изображение из архива О. Невской.

- Ассоциация с чем всплывает у вас лично?

- С чем-то праздничным. В Париже преобладают светлые фасады. Оконные проемы декорированы. Почти все окна достают до пола - солнечный свет не только на улице живет, но и внутри квартиры. Такие дома создают хорошее настроение.

 - Сейчас попытаюсь поймать вас на слове. Вы сказали, что в Тюмени тоже есть красивые дома?

 - Могу назвать сразу два тюменских жилых комплекса, чьи фасады соответствуют европейской архитектуре. Это "Аристократ" на улице Камышинской и строящееся здание на улице 25-го Октября (ЖК "Осипенко"). Оба из светлого камня, "теплого" цвета.

На снимке: Тюмень, строительство жилого комплекса "Аристократ". Источник изображения: aristokrat-tmn.ru.

- Ну, так-то у нас в городе много домов из светлого камня.

 - Не надо путать разные материалы. Например, белый силикатный кирпич это одно, а светлый керамический - совершенно иное. Лучший облицовочный керамический кирпич в России делают на Голицынском заводе. Это продукт класса премиум, именно его применяют на "Аристократе". Так вот, у того же "Аристократа" много плоскостей, декорированы окна...

 - Неужели прямо все как у французов?

 - Вы должны понимать, что абсолютно так, как у французов, или как у полинезийцев, или как у жителей Зимбабве, в Тюмени сделать не получится. Потому что любое здание необходимо вписывать в существующее окружение. По этой самой причине "Аристократ" нельзя было сделать совершенно по-парижски кукольным. Помните мои слова о том, что город должен оставлять целостное впечатление? Однако ключевые моменты европейской архитектуры можно попытаться повторить, и они в названных мною примерах переданы. Например, разумное ограничение этажности, высокие потолки, окна в пол. Мне нравится, как сделаны витражные окна в пентхаусе в "Новине", но "Аристократ" выгодно отличается еще и организацией внутреннего пространства квартиры.

На снимке: крыша дома в Париже, VII округ. Изображение из архива О. Невской.

На снимке: Тюмень, макет жилого комплекса "Аристократ". Изображение предоставлено ГК "ТИС".

- Мне кажется, ваша симпатия к "Аристократу" иррациональна. Или нет?

 - Я рассуждаю, как дизайнер, которому часто заказывают обустройство новых квартир, получаемых собственниками от застройщика в популярном варианте с черновой отделкой. Какую проблему чаще всего приходится решать дизайнеру? Чаще всего приходится придумывать, как зонировать квартиру. Надо понимать, как люди будут ею пользоваться, куда перенести розетки, куда перенести что-нибудь еще. В "Аристократе" и дизайнер, и жилец от подобного рода проблем уже избавлены. Там все заранее продумано. Все уже на тех местах, где и должно быть. Продумана электрика (хотя розетки все равно приходится переносить, это же индивидуально). Предусмотрено даже отдельное техническое помещение для сушки и глажки белья. Очень удобно! Для каждой жилой комнаты имеются отдельный санузел и гардеробная. Если у вас остановились гости, им не нужно разгуливать по всей квартире, вы можете оставить защищенным свое частное пространство.

Это абсолютно европейский подход! Те же французы - большие мастера организации пространства. Видите ли, в Западной Европе не так много места, как в Сибири, поэтому их опыт эргономики насчитывает столетия. В "Аристократе" воспроизведены именно европейские достижения в области планировок. Подобное я видела в Тюмени только в жилом комплексе "Манхэттен".

На снимке: планировка 3-комнатной квартиры в Париже, улица Сен-Марк. Источник изображения: lodgis.com.

На снимке: планировка 3-комнатной квартиры в жилом комплексе "Аристократ", Тюмень. Из рекламного буклета.

- Ну а тем не менее: между Парижем и "Аристократом" что предпочли бы лично вы?

 - В настоящее время я нахожусь в процессе выборы квартиры в жилом комплексе "Аристократ".

 - Внезапно. Хотя… Получается, что некоторая отдаленность от Европы для вас не столь принципиальна?

 - В "Аристократе" самое важное для меня находится как раз поблизости. В шаговой доступности хорошо известный ресторан "Банковский клуб", где можно попить кофе и с кем-то встретиться, рядом же гимназия №1. Как ни посмотри, а это действительно центр города. Наконец, первый этаж будет отдан под коммерческие объекты, как и в "Новине", а там весьма удобно получилось.

На снимке: виски-бар Churchill на 2-м этаже клубного дома "Тихвин" (Екатеринбург). Источник изображения: tikhvin-dom.ru.

- Иначе говоря, в Тюмени можно построить кусочек Парижа? 

- По крайней мере, некоторые застройщики к этому стремятся. И стремиться есть пока куда. Так, во Франции иное соотношение частных и общественных пространств. Там могут быть маленькие квартиры, но при этом просторные холлы в подъезде. Если хочешь с кем-то переговорить, необязательно приглашать к себе в квартиру, можно посидеть в холле. Постепенно проекты домов с удобными, большими холлами доберутся и до нас, в Москве они уже имеются. Интересное решение придумано в клубном доме "Тихвин" в Екатеринбурге, где весь второй этаж превращен в лобби. Чтобы попасть в бар, вам не надо выходить куда-то на улицу, где могут быть холод и дождь или снег. Это важно, ведь лето здесь не круглый год.

- Почему вы думаете, что просторные холлы доберутся до Тюмени?

- Потому что все мы путешествуем. Видим, как живут другие люди. Потому что есть такие дизайнеры, как Филипп Старк. Он не ограничивается творчеством за большие деньги, а двигает дизайнерские идеи в массы. Стремится, чтобы современным дизайном пользовалось как можно больше людей.

"Когда я начал работать, понятие "дизайн" означало очень красивые и дорогие вещи для очень богатых людей. Если вы думаете, что я всю жизнь проведу, работая на горстку людей, – спасибо, я лучше посплю. Поэтому всю жизнь я убиваю дизайн, вернее, уничтожаю эту его элитарность", - Филипп Старк.

На снимке: здание Asahi Asahi Breweries Azumabashi Headquarters Building в Токио, которое проектировал Филипп Старк. Источник изображения: фонд "Викимедиа".

- А если поговорить не об отдельных домах, а о городе вообще? Можно ли сделать что-нибудь такое, что улучшит городскую эстетику?

- Самое простое - это поиграть с наружным освещением. У нас этим еще почти не пользуются.

- Хорошо, ночью все города красивы, а днем?

- Разумеется, можно. Вы посмотрите, как изменилась Москва. Столица, какой она была во время моей учебы в МАрхИ, и сегодня – это почти два разных города. Сейчас Москва стала очень красивой. И для этого не пришлось делать что-то сверхъестественное.

На снимке: Крымская набережная в Москве до реконструкции в 2013 году. Источник изображения: gre4ark.livejournal.com/57483.html.

На снимке: Крымская набережная в Москве после реконструкции в 2013 году. Источник изображения: gre4ark.livejournal.com/57483.html.

- Тогда последний вопрос. Постоянно приходится слышать, что все архитектурные беды Тюмени происходят от отсутствия в городе главного архитектора. Согласны ли вы с этим?

- Думаю, что должен быть не главный архитектор, а команда. Один человек может уйти, с его уходом поменяются подходы. А если работает команда, то единую концепцию удастся сохранить на долгое время. Тогда у города и возникнет требуемый стиль.

Теги: дизайн , дизайнеры , интервью , Париж , архитектура , Тюмень , ремонт жилья
Дмитрий Кошелев

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017