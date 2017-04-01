Ольга Невская: как превратить Тюмень в Париж?

Может ли город на Туре быть столь же вдохновляющим, как город на Сене? Или обречен на роль столицы шаурмы деревень? Или же здесь можно устроить отдельный Париж в отдельно взятом доме? Об этом мы поговорим с поклонницей всемирно известного дизайнера Филиппа Старка.

Когда в наш город в последний раз приезжало одно из двух главных светил российской городской социологии Святослав Мурунов, из его выступления более всего запомнилась фраза о том, что городское пространство лучше всего чувствуют художники. Поэтому за идеями (а еще лучше за разработкой городской стратегии) надо идти к ним. Мы шли-шли и дошли наконец до Ольги Невской. Ольга более десяти лет трудится в дизайне жилых помещений: проектирует частные дома, создает дизайн квартир. Ее любимым городом является Париж, там она напитывается идеями, а воплощает их в Тюмени.

- Ольга, какая самая главная черта отличает Тюмень от Парижа?

- С точки зрения дизайнера, главное отличие – это стилевой разнобой. У нас в городе есть здания с красивыми фасадами. Но эти здания красивы по отдельности. А если представить не отдельные объекты, а улицу в целом, то получается очень эклектичная картина. Рядом могут оказаться и высотные дома на 16 этажей, и "хрущевки", и частные домики – опять же, от коттеджей до старых крестьянских избушек. В то время как в столице Франции улицы выстроены в едином стиле, поэтому город оставляет целостное впечатление. Достаточно произнести "Париж", и в мозгу всплывает четкая ассоциация.

На снимке: Тюмень, улица Военная.

На снимке: Париж, VII округ. Изображение из архива О. Невской.

- Ассоциация с чем всплывает у вас лично?

- С чем-то праздничным. В Париже преобладают светлые фасады. Оконные проемы декорированы. Почти все окна достают до пола - солнечный свет не только на улице живет, но и внутри квартиры. Такие дома создают хорошее настроение.

- Сейчас попытаюсь поймать вас на слове. Вы сказали, что в Тюмени тоже есть красивые дома?

- Могу назвать сразу два тюменских жилых комплекса, чьи фасады соответствуют европейской архитектуре. Это "Аристократ" на улице Камышинской и строящееся здание на улице 25-го Октября (ЖК "Осипенко"). Оба из светлого камня, "теплого" цвета.

На снимке: Тюмень, строительство жилого комплекса "Аристократ". Источник изображения: aristokrat-tmn.ru.

- Ну, так-то у нас в городе много домов из светлого камня.

- Не надо путать разные материалы. Например, белый силикатный кирпич это одно, а светлый керамический - совершенно иное. Лучший облицовочный керамический кирпич в России делают на Голицынском заводе. Это продукт класса премиум, именно его применяют на "Аристократе". Так вот, у того же "Аристократа" много плоскостей, декорированы окна...

- Неужели прямо все как у французов?

- Вы должны понимать, что абсолютно так, как у французов, или как у полинезийцев, или как у жителей Зимбабве, в Тюмени сделать не получится. Потому что любое здание необходимо вписывать в существующее окружение. По этой самой причине "Аристократ" нельзя было сделать совершенно по-парижски кукольным. Помните мои слова о том, что город должен оставлять целостное впечатление? Однако ключевые моменты европейской архитектуры можно попытаться повторить, и они в названных мною примерах переданы. Например, разумное ограничение этажности, высокие потолки, окна в пол. Мне нравится, как сделаны витражные окна в пентхаусе в "Новине", но "Аристократ" выгодно отличается еще и организацией внутреннего пространства квартиры.

На снимке: крыша дома в Париже, VII округ. Изображение из архива О. Невской.

На снимке: Тюмень, макет жилого комплекса "Аристократ". Изображение предоставлено ГК "ТИС".

- Мне кажется, ваша симпатия к "Аристократу" иррациональна. Или нет?

- Я рассуждаю, как дизайнер, которому часто заказывают обустройство новых квартир, получаемых собственниками от застройщика в популярном варианте с черновой отделкой. Какую проблему чаще всего приходится решать дизайнеру? Чаще всего приходится придумывать, как зонировать квартиру. Надо понимать, как люди будут ею пользоваться, куда перенести розетки, куда перенести что-нибудь еще. В "Аристократе" и дизайнер, и жилец от подобного рода проблем уже избавлены. Там все заранее продумано. Все уже на тех местах, где и должно быть. Продумана электрика (хотя розетки все равно приходится переносить, это же индивидуально). Предусмотрено даже отдельное техническое помещение для сушки и глажки белья. Очень удобно! Для каждой жилой комнаты имеются отдельный санузел и гардеробная. Если у вас остановились гости, им не нужно разгуливать по всей квартире, вы можете оставить защищенным свое частное пространство.

Это абсолютно европейский подход! Те же французы - большие мастера организации пространства. Видите ли, в Западной Европе не так много места, как в Сибири, поэтому их опыт эргономики насчитывает столетия. В "Аристократе" воспроизведены именно европейские достижения в области планировок. Подобное я видела в Тюмени только в жилом комплексе "Манхэттен".

На снимке: планировка 3-комнатной квартиры в Париже, улица Сен-Марк. Источник изображения: lodgis.com.

На снимке: планировка 3-комнатной квартиры в жилом комплексе "Аристократ", Тюмень. Из рекламного буклета.

- Ну а тем не менее: между Парижем и "Аристократом" что предпочли бы лично вы?

- В настоящее время я нахожусь в процессе выборы квартиры в жилом комплексе "Аристократ".

- Внезапно. Хотя… Получается, что некоторая отдаленность от Европы для вас не столь принципиальна?

- В "Аристократе" самое важное для меня находится как раз поблизости. В шаговой доступности хорошо известный ресторан "Банковский клуб", где можно попить кофе и с кем-то встретиться, рядом же гимназия №1. Как ни посмотри, а это действительно центр города. Наконец, первый этаж будет отдан под коммерческие объекты, как и в "Новине", а там весьма удобно получилось.

На снимке: виски-бар Churchill на 2-м этаже клубного дома "Тихвин" (Екатеринбург). Источник изображения: tikhvin-dom.ru.

- Иначе говоря, в Тюмени можно построить кусочек Парижа?

- По крайней мере, некоторые застройщики к этому стремятся. И стремиться есть пока куда. Так, во Франции иное соотношение частных и общественных пространств. Там могут быть маленькие квартиры, но при этом просторные холлы в подъезде. Если хочешь с кем-то переговорить, необязательно приглашать к себе в квартиру, можно посидеть в холле. Постепенно проекты домов с удобными, большими холлами доберутся и до нас, в Москве они уже имеются. Интересное решение придумано в клубном доме "Тихвин" в Екатеринбурге, где весь второй этаж превращен в лобби. Чтобы попасть в бар, вам не надо выходить куда-то на улицу, где могут быть холод и дождь или снег. Это важно, ведь лето здесь не круглый год.

- Почему вы думаете, что просторные холлы доберутся до Тюмени?

- Потому что все мы путешествуем. Видим, как живут другие люди. Потому что есть такие дизайнеры, как Филипп Старк. Он не ограничивается творчеством за большие деньги, а двигает дизайнерские идеи в массы. Стремится, чтобы современным дизайном пользовалось как можно больше людей.

"Когда я начал работать, понятие "дизайн" означало очень красивые и дорогие вещи для очень богатых людей. Если вы думаете, что я всю жизнь проведу, работая на горстку людей, – спасибо, я лучше посплю. Поэтому всю жизнь я убиваю дизайн, вернее, уничтожаю эту его элитарность", - Филипп Старк.

На снимке: здание Asahi Asahi Breweries Azumabashi Headquarters Building в Токио, которое проектировал Филипп Старк. Источник изображения: фонд "Викимедиа".

- А если поговорить не об отдельных домах, а о городе вообще? Можно ли сделать что-нибудь такое, что улучшит городскую эстетику?

- Самое простое - это поиграть с наружным освещением. У нас этим еще почти не пользуются.

- Хорошо, ночью все города красивы, а днем?

- Разумеется, можно. Вы посмотрите, как изменилась Москва. Столица, какой она была во время моей учебы в МАрхИ, и сегодня – это почти два разных города. Сейчас Москва стала очень красивой. И для этого не пришлось делать что-то сверхъестественное.

На снимке: Крымская набережная в Москве до реконструкции в 2013 году. Источник изображения: gre4ark.livejournal.com/57483.html.

На снимке: Крымская набережная в Москве после реконструкции в 2013 году. Источник изображения: gre4ark.livejournal.com/57483.html.

- Тогда последний вопрос. Постоянно приходится слышать, что все архитектурные беды Тюмени происходят от отсутствия в городе главного архитектора. Согласны ли вы с этим?

- Думаю, что должен быть не главный архитектор, а команда. Один человек может уйти, с его уходом поменяются подходы. А если работает команда, то единую концепцию удастся сохранить на долгое время. Тогда у города и возникнет требуемый стиль.

Дмитрий Кошелев