Тюменская область и Башкирия договорились о сотрудничестве

Пятилетнее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Тюменской области и Республики Башкортостан подписали в декабре 2016 года главы регионов Владимир Якушев и Рустэм Хамитов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, это позволит полнее раскрыть потенциал регионов в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, лесной промышленности, научных исследований и инноваций, транспорта, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма. Предполагается обмен опытом по реализации государственной молодежной политики, социальной защиты населения, информатизации и связи, средств массовой информации.

Башкортостан – давний торгово-экономический партнер Тюменской области. По данным Тюменьоблстата, в числе основных товаров, которые республика поставляет в Тюменскую область, – колбасы, молочные продукты, мука, ткани, трикотажные изделия, дизельное топливо, цементы, битумы, железобетонные конструкции, сода, минеральные и химические удобрения. Тюмень везет башкирам безалкогольные напитки, мясо птицы, сливочное масло, творог, яйца, крупы, медицинские изделия и лекарственные средства, моторное масло, природный и попутный газ, аккумуляторы.