В арт-пространстве тюменцы сыграют в музыкальную игру

Игра “Туц-туц quiz” состоится в арт-пространстве “Время Победы” на Масловском взвозе 27 июня. Начало в 19:00.
Участие в веселой музыкальной игре абсолютно бесплатное! Вам нужно лишь собрать команду от 2 до 5 человек, записаться на игру по ссылке и прийти в назначенный день в отличном настроении.
Правила игры простые: на экране задаются вопросы, например, угадать исполнителя или группу. Команда отвечает на вопросы, заполняя бланки. Бланки сдаются, а ведущий озвучивает ответы.
У каждого есть шансы на победу. Приходите и докажите, что вы разбираетесь в музыке!
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