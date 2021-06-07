Тюменцев приглашают на концертную программу "Люблю тебя, моя Россия!"

17:20 07 июня 2021
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Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством главного дирижера В.И. Лавришина подготовил новую программу, посвященную Дню России.

Популярные инструментальные пьесы в звучании русских народных инструментов, старинные романсы и песни современных композиторов в исполнении солиста Михаила Шепеленко, прекрасная народная музыка станут настоящим подарком для жителей и гостей города.

Концерт состоится 12 июня в 10.00 в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Вход свободный.

Теги: День России , концерты , музыка , оркестр
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