Тюменцев приглашают на концертную программу "Люблю тебя, моя Россия!"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством главного дирижера В.И. Лавришина подготовил новую программу, посвященную Дню России.

Популярные инструментальные пьесы в звучании русских народных инструментов, старинные романсы и песни современных композиторов в исполнении солиста Михаила Шепеленко, прекрасная народная музыка станут настоящим подарком для жителей и гостей города.

Концерт состоится 12 июня в 10.00 в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Вход свободный.