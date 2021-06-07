Тюменцев приглашают на концертную программу "Люблю тебя, моя Россия!"

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством главного дирижера В.И. Лавришина подготовил новую программу, посвященную Дню России.
Популярные инструментальные пьесы в звучании русских народных инструментов, старинные романсы и песни современных композиторов в исполнении солиста Михаила Шепеленко, прекрасная народная музыка станут настоящим подарком для жителей и гостей города.
Концерт состоится 12 июня в 10.00 в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Вход свободный.
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