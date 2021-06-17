Воспитанники "Прибоя" пообщались с экс-футболистом "Зенита"

Юные футболисты, воспитанники спортивной школы "Прибой" стали участниками значительного события, состоявшегося 14 июня на Цветном бульваре в Тюмени.
В рамках путешествия Кубка чемпионов ребята встретились с Алексеем Игониным - известным российским футбольным защитником и полузащитником, большую часть карьеры выступавшим за питерский "Зенит", защищавшем цвета национальной сборной России.
Ребята смогли задать интересующие вопросы, сфотографироваться с Кубком и известным спортсменом, а также поучаствовать в небольшом футбольном мастер-классе. И юным футболистам, и их тренерам очень понравилась встреча.
"Крайне важно поддерживать мотивацию детей к спорту через встречи с известными людьми, достигнувшими высоких результатов на своем профессиональном пути. Это вдохновляет на преодоление тех ежедневных препятствий, которые неизбежно возникают в спортивной жизни", - отметил директор "Прибоя" Александр Яковлев.
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