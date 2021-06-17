Воспитанники "Прибоя" пообщались с экс-футболистом "Зенита"

Фото: СШ "Прибой"

Юные футболисты, воспитанники спортивной школы "Прибой" стали участниками значительного события, состоявшегося 14 июня на Цветном бульваре в Тюмени.

В рамках путешествия Кубка чемпионов ребята встретились с Алексеем Игониным - известным российским футбольным защитником и полузащитником, большую часть карьеры выступавшим за питерский "Зенит", защищавшем цвета национальной сборной России.

Ребята смогли задать интересующие вопросы, сфотографироваться с Кубком и известным спортсменом, а также поучаствовать в небольшом футбольном мастер-классе. И юным футболистам, и их тренерам очень понравилась встреча.