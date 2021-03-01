Тюменские танцоры завоевали награды "Кубка Маэстро-2021"

Российское соревнование категории "А" по танцевальному спорту "Кубок Маэстро-2021" состоялось в минувшие выходные, 27 и 28 февраля, в Екатеринбурге.
Сразу несколько наград завоевали воспитанники тюменского танцевально-спортивного клуба "Прибой". Пара Евгения Винникова и Анны Дьячковой выиграла бронзовые медали в латиноамериканской программе в категории "Юниоры-1", а в категории "Дети-1 Соло" третье место заняла Дарья Харитонова.
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