Тюменские танцоры завоевали награды "Кубка Маэстро-2021"

Фото: ТСК "Прибой"

Российское соревнование категории "А" по танцевальному спорту "Кубок Маэстро-2021" состоялось в минувшие выходные, 27 и 28 февраля, в Екатеринбурге.

Сразу несколько наград завоевали воспитанники тюменского танцевально-спортивного клуба "Прибой". Пара Евгения Винникова и Анны Дьячковой выиграла бронзовые медали в латиноамериканской программе в категории "Юниоры-1", а в категории "Дети-1 Соло" третье место заняла Дарья Харитонова.