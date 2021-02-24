Тюменец стал призёром Первенства УрФО по тхэквондо

Первенство Уральского федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи до 21 года состоялось в Челябинске 20-21 февраля. За медали боролись порядка 100 участников. В число призеров вошел и тюменский спортсмен.

Первенство прошло на базе дворца спорта "Метар-спорт". Участие принимали юниоры и юниорки 2001-2005 годов рождения. В весовой категории до 64 кг в разделе керуги третье место занял тюменец Никита Топорищев. Керуги – основа спортивного тхэквондо в настоящее время, именно эта дисциплина признана Международным олимпийским комитетом как олимпийский вид спорта.

Добавим, что данное соревнование являлось отборочным на Первенство России среди тхэквондистов возрастом до 21 года. Оно пройдет в Витязево с 10 по 13 марта.