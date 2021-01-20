Тюмень принимает Первенство УрФО по лыжным гонкам

В Тюмени с 19 по 24 января на базе Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" проходит Первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Участие принимают юноши и девушки 17-18 лет.

В рамках соревнований за звание сильнейших будут бороться спортсмены из шести регионов РФ: Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего ожидается участие порядка 80 спортсменов.

В первый соревновательный день, 20 января, состоятся гонки свободным стилем на дистанции в 10 км для девушек и 15 км для юношей. Затем 21 января пройдут спринты классическим стилем (1,4 км и 1,7 км соответственно).

В субботу, 23 января, стартуют гонки классическим стилем. Девушки преодолеют 5 км, юноши – 10 км. Наконец, 24 января будет посвящено эстафетам: 4 х 3 км для девушек и 4 х 5 км для юношей.

Участники, занявшие призовые места в личных видах программы, будут награждены дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и медалями Центра спортивной подготовки. Также дипломы получат тренеры спортсменов, занявших первое место в личных соревнованиях.

Помимо этого будет вестись командный зачёт среди участвующих субъектов РФ. Победитель и призеры определятся по сумме очков, набранных спортсменами в соревнованиях. Узнать подробности можно в официальном положении "О Первенстве Уральского федерального округа по лыжным гонкам".

Организаторами мероприятия выступают: Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона, Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и Центр спортивной подготовки.