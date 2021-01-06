Популярность уроков физкультуры растет среди тюменских школьников и студентов

Растет доля тюменских школьников и студентов, занимающихся физкультурой и спортом. В рамках проекта "Спорт в общеобразовательную школу" ученики могут сами определить для себя третий урок физкультуры. На выбор школьникам дается порядка 20 вариантов, в том числе спортивное ориентирование, гиревой спорт, дартс. Записаться на определенное направление могут и студенты.

Кроме того, первоклассники Тюмени получают сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО), которые дают возможность познакомиться с секциями и кружками допобразования, в том числе спортивными.

Школы общеобразовательные и спортивные в одном районе используют сквозные расписания. То есть "окна" на обычных уроках можно заменить тренировками. Такое взаимодействие, в частности, уже наладили между ДЮСШ "Водник", "Школой каратэ" – с 48-й школой; СДЮСШОР №3 – с 22-й школой; "Центром дзюдо", ДЮСШ №1 – с 70-й и 68-й школами; ДЮСШ "Тура" – с 67-й школой.

Благодаря таким мерам доля молодого населения Тюмени в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, держится на уровне 91,5% в 2020 и 2021 году. Охват растет, в том числе, за счет прироста населения. Самыми "ленивыми", согласно статистике, остаются граждане от 30 лет до пенсии, пишет "Вслух.ру".