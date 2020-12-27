Онлайн-интенсив по лучному бою проведут для тюменских подростков

Онлайн-интенсив по лучному бою для подростков 12-1 лет из муниципалитетов Тюменской области запустят в январе 2021 года. Одновременно стартует серия челленджей на физическую активность и сплочение участников с обязательным выполнением домашних заданий.

Как рассказал директор Федерации лучного боя Тюменской области Герман Приб, онлайн-интенсив будет включать в себя обучающие видеоролики, в которых расскажут о правилах игры "арчери таг", технике безопасности, о спортивном оборудовании, которое применяется во время игры, а также о физической подготовке, которую должен иметь каждый участник турнира.

Лидеры спортивных сообществ с помощью прямых эфиров поделятся с подростками личным опытом, поделятся информацией о том, как заниматься спортом во время пандемии, о физической подготовке, об основах тактики и так далее. За участие в челленджах и выполнение домашних заданий, активность во время прямых эфиров будет формироваться рейтинг баллов. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат право сразиться в турнире по лучным боям. Кроме того, самые активные участники получат памятные призы.

Количество мест ограничено, подробная информация и даты проведения интенсива будут размещены в сообществе федерации, пишет ИА "Тюменская линия".