10-летний тюменец занял второе место на турнире по онлайн-шахматам

В Тюменском районе прошел онлайн-турнир по шахматам. Играли в буллет. Это молниеносные шахматы - блиц, в котором на обдумывание ходов всей партии каждому игроку дают не больше двух минут.
К игре подключились жители соседних регионов. Победителем, на основе шести этапов, стал 8-летний Владимир Зарубин из Ханты-Мансийска, его папа - только на третьем месте. На втором - 10-летний тюменец Федор Гемель.
Федор начал свою карьеру в шахматах в 2018-м году на Первенстве Тюменской области по шахматам среди мальчиков до 9 лет. Тогда игра далась сложно, до призовых мест было далеко. Мальчик совершенствовал мастерство, за два года поучаствовал в 23-х турнирах. С марта начал играть онлайн. И там, конечно, дело пошло быстрее. По словам Федора, он предпочитает блиц и быстрые шахматы. На них и сделал упор в онлайне: сыграл уже почти три тысячи партий, больше половины - победы, сообщает "Вслух.ру".
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