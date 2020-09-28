Тюменские юниоры завоевали медали первенства России по биатлону

12:00 28 сентября 2020
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Фото: ЦСП72

В Уватском биатлонном центре имени Тихонова завершились старты первенства России по биатлону. Биатлонисты состязались в спринте, индивидуальных гонках и эстафетных дисциплинах.

В мужской спинтерской гонке первое место занял тюменец Андрей Вьюхин. В индивидуальных гонках среди юниоров лучшим тюменец Денис Таштимеров. Тюменская команда победила и в эстафетной гонке среди юниоров — в составе Денис Таштимеров, Алексей Огорелков, Ильдан Бакиев, Андрей Вьюхин. 

Среди девушек в эстафете победили биатлонистки из ХМАО — Югры (Алиса Пугина, Алина Кудисова, Ксения Довгая). Тюменские спортсменки Ксения Шнейдер, Любовь Калинина, Дарья Сидорова — на втором месте.

Теги: биатлон , юниоры
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