Первенство по летнему биатлону выявит лучших молодых спортсменов региона

Первенство Тюменской области по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет пройдет в Заводоуковске с 29 сентября по 1 октября на базе СК "Сосновый бор". За медали вновь поборются воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах. В среду, 30 сентября, состоится спринт-кросс с двумя огневыми рубежами на дистанции 3 км для девушек и 4,5 км для юношей. На следующий день, 1 октября, участникам предстоит преодолеть индивидуальную гонку на лыжероллерах с четырьмя огневыми рубежами (7,5 км и 10 км для девушек и юношей соответственно).

Отметим, что на областном Первенстве по летнему биатлону воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой традиционно выступают весьма успешно в самых разных возрастных категориях. Так в минувшем году Маргарита Болдырева завоевала золото в спринт-кроссе на дистанции 4,5 км, а второй стала Александра Сычугова. Среди юношей на дистанции 6 км лучшим стал Старых Егор, серебро выиграл Малюгин Никита. Также в индивидуальной гонке на лыжероллерах Ксения Максёмова и Артём Рябцев завоевали серебро, а Егор Старых – бронзу.

Организаторами соревнований выступают: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона, Центр спортивной подготовки, Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и ДЮСШ Заводоуковска.