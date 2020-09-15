Выпускница спортшколы Луизы Носковой завоевала бронзу Первенства России по лыжным гонкам

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

На проходящем в Тюмени Первенстве России по лыжным гонкам (лыжероллеры) выпускница областной спортивной школы Луизы Носковой 20-летняя Анна Грухвина выиграла бронзу в дисциплине "Кросс - персьют".

Соревнования стартовали 11 сентября на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В первый день Первенства Анна Грухвина заняла четвертое место в спринте. Затем, 13 сентября, тюменке удалось улучшить свой результат, завоевав бронзовую награду в кроссе. Анна уступила лишь спортсменке из Татарстана Христине Мацохиной и своей землячке Татьяне Сориной. Отметим, что Анна Грухвина является гордостью ОСШОР Л.Н. Носковой: в 2017 году она стала воспитанником года и получила памятный кубок.

В следующий раз Тюмень примет лыжников зимой: с 13 по 19 декабря в областной столице пройдут Всероссийские соревнования среди юниорок и юниоров 19-20 и 21-23 лет. В числе дисциплин: спринт, гонка свободным стилем и масс-старт в "классике".