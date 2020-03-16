Заключительные гонки Первенства России по биатлону принесли юным тюменцам новые медали

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Заключительные гонки Первенства России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет, завершившиеся в Кирово-Чепецке 14-15 марта, принесли сборной Тюменской области очередные медали. Спортсмены соревновались в командных эстафетах и масстарте.

В эстафете 3 х 6 км среди девушек тюменки уверенно заняли первое место. Отличились воспитанницы Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой: Мария Верстунина, Екатерина Коркина и Дарья Малышкина.

Юноши также заняли призовое место: в эстафете 3 х 7,5 км бронзовые награды завоевали Станислав Ильиных, Виталий Гатилов и Илья Анисимов, представляющие ОСШОР Л.Н. Носковой.

В масстарте на 7,5 км Дарья Малышкина выиграла золотую медаль. Её партнерши по эстафете тоже вошли в десятку лучших: Екатерина Коркина заняла пятое место, Мария Верстунина финишировала с десятым результатом.

В масстарте среди юношей на дистанции 10 км на счету тюменцев серебряная медаль, отличился Станислав Ильиных. Илья Анисимов занял восьмое место, Виталий Гатилов стал десятым.