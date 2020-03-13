Тюменские юниоры блеснули на Первенстве России по биатлону

Фото: Тюменская область сегодня

Сразу два призовых места сегодня, 12 марта, заняли тюменцы на проходящем на базе центра "Жемчужина Сибири" Первенстве России по биатлону среди юниоров.

В финале суперперсьюта на дистанции 7.5 км серебро выиграл Илья Новопашин, бронзовым призером стал Денис Таштимеров, а в шаге от призовой тройки остановился Степан Парфенов. Также в десятку лучших вошел Алексей Огорелков, занявший итоговое 5 место.

Среди девушек в топ-10 вошла тюменка Арина Пантова. Отметим, что практически вся сборная Тюменской области состоит из выпускников Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

Следующие гонки состоятся 14 и 15 марта: юниоры будут состязаться командных гонках и большом масстарте.