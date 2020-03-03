Главный экшн зимы ENERGY IN THE MOUNTAIN состоялся в Тюмени

Фото предоставлено организаторами

В последние зимние выходные Радио ENERGY и Кулига Парк собрали любителей зимнего экстрима на настоящий праздник музыки и спорта – ENERGY IN THEMOUNTAIN.

Целый месяц самые активные слушатели Радио ENERGY выигрывали бесплатные скипассы, и "покатушки" получились что надо: по-настоящему весеннее солнце, сноуборд, лыжи, шикарная трасса, бомбический DJ сет, тест драйв новых внедорожников Mercedes-Benz, розыгрыш полугодового запаса пиццы Папа Джонс, а на десерт розыгрыш комплекта зимней экипировки от Quiksilver и Радио ENERGY на 30 000 р.!

И ведь это только начало! Следите за новостями в эфире на 96.6 FM, впереди еще много крутых вечеринок от Радио ENERGY!

Генеральный партнер - единственный официальный дилер Mercedes-Benz в Тюмени – компания Астерион. Партнеры проекта: "Папа Джонс", Quiksilver, студия рекламы NOVA, портал geo.pro/tmn/.