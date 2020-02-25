Воспитанники ОСШОР Луизы Носковой готовятся к финалу Спартакиады учащихся России 2020

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Николаевны Носковой усердно готовятся к финалу Спартакиады учащихся России 2020, который будет проходить в Красноярске 6-12 марта. Спортсмены участвуют в тренировочных сборах и наращивают свою физическую подготовку.

Тренировочные сборы для тюменских лыжников проходят в поселке Вершина Тёи Республики Хакасия. На лыжной базе, оборудованной по современным нормам, занимаются: Очетов Данил, Лескова Людмила, Ахметшин Ленур, Бекишева Елизавета, Брагин Егор, Лопатин Максим, Окунев Даниил, Пелевина Снежана, спортсмен-инструктор Елизавета Лупатова.

В рамках тренировочных сборов уделяется внимание не только отработке техники, развитию выносливости и физической подготовке. Не менее важным аспектом является психологическая подготовка юных атлетов, сохранение здоровья, командная работа и спортивный дух.

Напомним, на втором этапе Зимней спартакиады учащихся России 2020 в лыжных гонках тюменцы стали вторыми в общем зачете и также получили путевку в следующий тур. Биатлонисты Тюменской области стала лидером в общекомандном зачете и также вышли в третий тур. Таким образом, оба вида спорта, по которым готовит спортсменов ОСШОР Л.Н. Носковой, будут представлены тюменскими командами на российском уровне спартакиады учащихся.