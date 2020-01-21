Тюмень примет Чемпионат УрФО по художественной гимнастике 2020

В Тюмени с 24 по 26 января на базе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) состоится Чемпионат Уральского федерального округа по художественной гимнастике 2020 года. Начало выступлений - каждый день с 9:00. Вход для зрителей свободный!

Участие в трёх дисциплинах примут женщины 2004 года рождения и старше по программе мастеров спорта. В составе каждой команды - 6 гимнасток, 2 тренера и 1 судья. Участие примут сильнейшие спортсменки субъектов Уральского федерального округа.

В первый день чемпионата, 24 января, в 9:00 выступления в дисциплинах "многоборье - командные соревнования" и "групповые упражнения - многоборье", а в 14:00 состоится торжественное открытие. Выступления в данных дисциплинах продолжается с 9:00 и 25 января. В заключительный день, 26 января, в 9:00 стартует "многоборье". Награждение победителей и призеров, а также торжественное закрытие соревнований запланированы на 18:00.

Организаторами чемпионата выступают: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ОО "Тюменская областная федерации художественной гимнастики Ника", ГАУ ТО "ЦСП" и МАУ ДО ДЮСШ "Прибой".