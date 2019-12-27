Общение и приятные воспоминания: тюменские ветераны спорта встретились в преддверии Нового года

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Встреча ветеранов спорта на мероприятии "Рождественский сувенир" состоялась 20 декабря, организатором выступила ОСШОР Л.Н. Носковой.

Для гостей подготовили чаепитие, конкурсы, прозвучали поздравления с наступающим Новым годом, приятные слова, искрились улыбки. На празднике спортсмены с закалкой по-дружески общались, делились яркими мгновениями своей жизни, обсуждали наболевшие темы, и просто были счастливы.

Впечатлениями о прошедшей встрече поделилась одна из участниц, мастер спорта СССР по велосипедному спорту, заслуженный работник физической культуры России Лариса Жукова:

"На встрече сложилась теплая дружеская атмосфера, всех ветеранов спорта поздравили с наступающим новым годом, вручили памятные сувениры. В программе прошли развлекательные конкурсы: ведущий задавал всевозможные загадки, на которые гости отвечали и получали призы. Множество поздравлений прозвучало в зале, как новогодних, так и для именинников, которые родились в декабре. На встрече гости обменивались мнениями, какими-то важными воспоминаниями. Общение для нас сейчас – это ведь самое главное. Спасибо департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области за то, что не забывают ветеранов, за то, что собирают нас на такие встречи. Приятно было со всеми вновь повидаться".