Тюменские биатлонисты заняли призовые места в спринте на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой приняли участие во Всероссийских соревнованиях по биатлону на "Приз памяти Н.Романова и Б.Белоносова" среди юношей и девушек 16-17 лет. Турнир проходит в Екатеринбурге.

21 декабря на старт вышли юноши 16-17 лет. Всего 146 участников финишировало в гонке на 10 км. Среди тюменских спортсменов лучший результат показал Владислав Петров, он занял 10 место. В топ-30 также попали Олег Миронов, Артур Исхаков и Вадим Травников.

23 декабря тюменские спортсмены 16-17 лет приняли участие в спринте на 6 км. Гонка оказалась результативнее: Егор Старых завоевал серебро, на третьей ступени пьедестала – Владислав Петров. В 30-ку лучших также попал Артур Исхаков. Всего до финиша добрались 148 молодых биатлонистов из разных регионов России.

В соревнованиях также приняли участие девушки 16-17 лет, представляющие ОСШОР Л.Н. Носковой и Тюменскую область. 24 декабря в гонке на 7,5 км лучшей стала Маргарита Болдырева. Тюменка Анастасия Ильенкова вошла в десятку, заняв восьмое место.

Также 24 декабря прошли смешанные эстафеты, итоговые результаты станут известны позднее.